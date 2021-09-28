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Yaşam

İtfaiye eri eşini boğarak öldürdü: ''Karımı öldürdüm, polisi arayın'' diye bağırdı

İstanbul Esenyurt'ta eşini boğarak öldüren itfaiye eri annesini aradıktan sonra dışarı çıkarak 'Karımı öldürdüm, polisi arayın' diye bağırdı.

DHA28 Eylül 2021 Salı 11:26 - Güncelleme: 28 Eylül 2021 Salı 11:26
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Orhangazi Mahallesi'ndeki bir sitede oturan itfaiye eri Sebahattin Can (36) iddiaya göre kıskançlık nedeniyle eşi Melike Can (28) ile tartışmaya başladı.

Tartışma sırasında sinirlerine hakim olamayan Sebahattin Can eşini çocuğunun gözü önünde boğarak öldürdü. Sebahattin Can annesini arayarak durumu anlattıktan sonra dışarı çıkarak "Eşimi öldürdüm, polisi arayın" diye bağırdı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine sevk edilen sağlık ve polis ekipleri Melike Can'ın yaşamını yitirdiğini belirledi. Gözaltına alınan itfaiye eri bu sabah adliyeye sevk edildi.

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