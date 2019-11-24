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İyi ki varsın Öğretmenim

Sınıf öğretmeni Bilgen Sertkaya, 3 yıldır diyalize giren öğrencisi 9 yaşındaki Ali Aydın ve 11 yaşındaki Elif Kucum’a gönüllü olarak haftanın 3 günü hemodiyaliz merkezinde ders vererek onları geleceğe hazırlıyor.

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Elazığ’da 17 yıl çeşitli okullarda görev yapan ve bu yıl evde eğitim programları kapsamında görevini sürdüren 40 yaşındaki evli ve 2 çocuk annesi sınıf öğretmeni Bilgen Sertkaya’nın örnek davranışı dikkat çekiyor. Doğuştan böbrek sendromu olan ve son 3 yıldır haftanın üç günü diyalize girmek zorunda kalan 9 yaşındaki 3’üncü sınıf öğrencisi Ali Aydın’a sadece iki gün evde eğitim verebilen Sertkaya, diyaliz merkezini eğitim yuvasına çevirdi. 

BURASI SINIFIMIZ

Haftanın 2 günü evde 3 günü de diyalizde küçük Ali’ye ders veren Sertkaya, merkezde tanıştığı Tunceli’den gelen 11 yaşındaki Elif Kucum’unda gönüllü öğretmeni oldu. Bilgen öğretmenin fedakarlığı sayesinde şimdi hem Ali hem de Elif derslerinde önemli bir ilerleme kaydederek okumayı, yazmayı tam olarak öğrendi. 

Öğrencileri ile dersleri bittikten sonra hemodiyalizdeki yaşlılara kitap okuduğunu dile getiren Sertkaya, “Burası bizim okulumuz. Okulda derslerimizi tamamladıktan sonra yaşlılarımızla birlikte vakit geçiriyorum. Hemodiyaliz hastalarına kitap okuyorum. Onlarla da burada güzel dostluklar edindik.  17 yıllık öğretmenim, evde eğitimde ilk yılım ve bu benim için de çok büyük bir tecrübe oldu. Amacınız eğitim ve öğretim vermekse eğer illa bir sınıf, bir tahta gerekmiyor. Mesleğinizi severek yapmanız yeterli. Çünkü o zaman yok olanları değil var olanları görmeye başlıyorsunuz” diyerek sözlerini tamamladı.

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