İyiliğe Kürek Çek

Köyceğiz Spor Kulübü ve Köyceğiz Engelliler Derneğince başlatılan sosyal sorumluluk projesi kapsamında özel bireyler her hafta uzman eğitmenler eşliğinde kano antrenmanı yapıyor. Köyceğiz Gölü’nde dörder kişilik gruplar halinde hafta sonları gerçekleştirilen antrenmanlara isteyen engelli bireyler de katılabiliyor. Özel bireylerin sosyalleşmesine fırsat sağlamayı hedeflediklerini belirten Köyceğiz Engelliler Derneği Başkanı Suzan Kara “Kano sporu ile vücut koordinasyonları gelişmekte. Antrenmanlar, kendini kontrol edebilme, iletişim kurabilme, yeteneklerini keşfetme gibi alanlarda özel bireylere katkı sağlıyor” dedi.