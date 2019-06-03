İyiliğin hilalleri

Türk Kızılay, İstanbul’da farklı ve özel bir sergiyle 150. yılını kutluyor. Kızılay’ın kuruluş yıldönümü etkinlikleri kapsamında, farklı disiplinlerden sanatçılar, ünlüler, öğrenciler ve hayalini yansıtmak isteyen kişilerin tasarladığı “Hilal-i Ahmer Koleksiyonu”, İstanbul İstinye Park AVM’de ziyarete açıldı.

İNSANİ YARDIM VE SANAT BULUŞTU

Koleksiyona destek veren sanatçılar, katılımcı firmalar ile ünlü davetlilerin katıldığı açılışa ziyaretçiler de yoğun ilgi gösterdi. TürkMedya’nın da Platin katılımcı olarak destek verdiği “Hilâl-i Ahmer Koleksiyonu”ndaki eseri Çini sanatçısı Emel Gemici tarafından yapıldı. Dünyaya Hilâl’i armağan eden Türk Kızılay, 150. yılında sanat ve insani yardımı bir araya getiren Hilal-i Ahmer Koleksiyonu’nu ile insani yardım ve sosyal sorumluluk konularında toplumdaki duyarlılığı arttırmayı amaçlıyor. Koleksiyonda sergilenen eserler, iş dünyasının sponsorluklarıyla da ihtiyaç sahiplerine umut oluyor. Eserlerin satışından elde edilecek gelir, Türk Kızılay’ın insani yardım projelerine bağış için kullanılacak. Sergi, 9 Haziran’a kadar İstinye Park’ta ziyaret edilebilecek.