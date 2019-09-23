‘İyilik Atölyesi’yle 3 bin mutlu çocuk Manisa’da Şehit Fatih Kalu Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi’nden bir grup lise öğrencisi, okullarında kurdukları ‘İyilik Atölyesi’nde yaptıkları dokunsal eğitim materyalleriyle, beyaz bastonları, ‘3 ülke 30 okul ve 3 bin mutlu çocuk’ sloganıyla Sudan, Ruanda ve Burundi’deki görme engelli öğrencilere göndererek, Afrikalı öğrencilerin dünyasına ışık oldu.