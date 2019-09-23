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‘İyilik Atölyesi’yle 3 bin mutlu çocuk

Manisa’da Şehit Fatih Kalu Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi’nden bir grup lise öğrencisi, okullarında kurdukları ‘İyilik Atölyesi’nde yaptıkları dokunsal eğitim materyalleriyle, beyaz bastonları, ‘3 ülke 30 okul ve 3 bin mutlu çocuk’ sloganıyla Sudan, Ruanda ve Burundi’deki görme engelli öğrencilere göndererek, Afrikalı öğrencilerin dünyasına ışık oldu.

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Okul Müdürü Necmi Çinici, projeleri dolayısıyla kendilerine ücretsiz ekstra 500 kilogramlık bagaj hakkı tanıyan THY yetkililerine teşekkür etti. Toplamda 300 görme engelli bastonu, 200 dokunsal harita, zeka küpü ve tangramdan oluşan hediye paketi ile okul kıyafetlerinin 520 kilogram geldiğini dile getiren Çinici, “Toplamda 520 kilogram yükümüz THY kanalıyla Afrika’ya ulaştı. Biz bu şekilde öğrencilerimizle beraber hayırda yarışmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

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