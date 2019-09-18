‘İyilik’ cezasız kalmadı!

‘GURUR DUYARIM’

Hayvansever müdür yardımcısı Yılmaz, makam odasında çalışırken diğer yandan tedavisini üstlendiği yaralı hayvanlarla ilgilendi. Makamını küçük bir hayvan barınağına dönüştüren Yılmaz, tedavisini tamamladığı hayvanları sahiplendirdi. Papağan da besleyen Yılmaz hakkında odasındaki hayvanlardan ve kokudan rahatsız olanların şikayeti üzerine inceleme başlatıldı. İl Milli Eğitim Müdürlüğü Disiplin Kurulu’na sevk edilen Yılmaz’ın görev yeri değiştirildi, 1/30 oranında aylıktan kesme cezası verildi. Rukiye Yılmaz, “15 yıllık memuriyet hayatım boyunca olumlu sicillerim, ödüllerim bulunmasına ve hiçbir soruşturma geçirmiş olmamama rağmen ceza indirimine dahi gidilmedi. Böyle masumane bir sebepten ceza almaktan ancak gurur duyarım” dedi.