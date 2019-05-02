'İyilik mülteci kardeşinin tebessümüdür'

Toplanan yardımların Suriye’ye gönderilmesi için Merter Veysel Karani Camisi önünde uğurlama programı düzenlendi. Programda konuşan İstanbul Müftüsü Hasan Kamil Yılmaz, ramazan ikliminin gölgesinin insanların üzerine düştüğünü belirterek böyle bir atmosferde iyilik yapmanın çok kıymetli olduğunu söyledi. Yılmaz, ramazan öncesi Gençlik Koordinatörlüğü’nün Suriyeliler için 7 tır dolusu kuru gıda erzağı topladığını belirterek, “Gerçekten orada sefalet, açlık, zorluk, bir dram ve trajedi var. Bu trajediye destek olmak ve oradaki kardeşlerimizin gönüllerini ihya etmek ve ramazan sevincini onlara da tattırmak amacıyla başlatılan bu kampanyanın çok anlamlı olduğunu düşünüyorum” diye konuştu.