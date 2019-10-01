İyimser insanlar kalbine yenilmiyor
İyimser olan insanların kalp krizi geçirme riski yüzde 35 daha az.
ABD'nin New York kentinde kardiyolog ve davranış bilimcilerin ortaklaşa yürüttüğü bir araştırmaya göre “iyimser” olan insanların kalp krizi geçirme riski yüzde 35 daha az. Ayrıca kanser, bunama ve diyabet gibi hastalıklara yakalanma riskinin yüzde 14 azaldığı belirtildi.
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