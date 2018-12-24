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İZBAN ek seferleri mahkeme kararıyla durduruldu

İzmir Büyükşehir Belediyesi, 24 dakikada bir sürdürülen İZBAN seferlerinin mahkeme kararıyla bugün tamamen durdurulduğunu duyurdu

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İzmir Büyükşehir Belediyesi, kısıtlı bir hat ve zaman diliminde sürdürülen İzmir Banliyö Taşımacılığı AŞ'de (İZBAN) seferlerin mahkeme kararıyla bugün tamamen durdurulduğunu bildirdi.

AA'nın haberine göre belediyeden yapılan açıklamada, İZBAN grevinin neden olduğu sıkıntıyı asgariye indirebilmek amacıyla 24 dakikada bir sürdürülen İZBAN seferlerinin grevi gerçekleştiren sendikanın talebi üzerine mahkeme kararıyla tamamen durdurulduğu belirtildi.

Açıklamada, "Belediyenin tüm ulaşım birimleri, imkanlarıyla gerekli önlemleri alarak olası mağduriyetleri en aza indirmek için çalışmaktadır." denildi.

Demiryol-İş ile İZBAN AŞ arasındaki TİS görüşmelerinde anlaşma sağlanamaması üzerine 10 Aralık'ta grev kararı alınmıştı.

Demiryol-İş İzmir Şube Başkanlığı, konulan ek seferlerin İZBAN'da başlattıkları grevi kırdığı iddiasıyla ve ek seferlerin tedbiren durdurulması talebiyle Karşıyaka 1. İş Mahkemesine başvuruda bulunmuştu.

İzmir Büyükşehir Belediyesi, 24 dakikada bir sürdürülen İZBAN seferlerinin mahkeme kararıyla bugün tamamen durdurulduğunu duyurdu.

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