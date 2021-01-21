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Yaşam

İzinsiz kazı yaparken el yapımı patlayıcı patladı, bir kişi ağır yaralandı

Manisa'da izinsiz kazı yaparken el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu bir kişi ağır yaralandı. Öte yandan, izinsiz kazı yapılan bölgede bulunan patlamamış durumdaki el yapımı patlayıcıların bomba imha uzmanı ekiplerince kontrollü infilak ettirileceği öğrenildi.

AA21 Ocak 2021 Perşembe 18:01 - Güncelleme: 21 Ocak 2021 Perşembe 18:01
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Alınan bilgiye göre, E.L.D. (53) ve kardeşi M.D. (51), Caberkamara mevkisi yakınlarında izinsiz kazı yaptı.

Bu sırada kaya patlatmak için gübre ve şeker karışımıyla hazırladıkları el yapımı patlayıcının kontrolsüz şekilde patlamasıyla M.D. yaralandı.

Ambulansla Alaşehir Devlet Hastanesine kaldırılan M.D, buradaki müdahalenin ardından Manisa Şehir Hastanesine sevk edildi. M.D'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Olaydan yara almadan kurtulan E.L.D. gözaltına alındı.

Öte yandan, izinsiz kazı yapılan bölgede bulunan patlamamış durumdaki el yapımı patlayıcıların bomba imha uzmanı ekiplerince kontrollü infilak ettirileceği öğrenildi.

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