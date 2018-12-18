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İzmir Dikili'de 87 göçmen yakalandı

İzmir'in Dikili ilçesinde Sahil Güvenlik ekiplerince dün gece yapılan 2 ayrı operasyonda, Afrika, Afganistan ve Suriyeli olmak üzere aralarında çocukların da bulunduğu 87 kaçak göçmen yakalandı.

  • İHA
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 İzmir Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı ekiplerin göçmen kaçakçılığına yönelik Ege Denizi'nde sürdürdüğü faaliyetler aralıksız sürüyor. Yeni bir hayata adıma atmak üzere bir umutla ülkelerini terk eden göçmenler, dün gece İzmir'in Dikili ilçesinden Yunanistan'a geçmek isterken Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince yakalandı. Alınan ihbar üzerine saat 01.00 sıralarında Madra Çayı önlerinde yapılan operasyonda, içerisinde mültecilerin olduğu bot durduruldu. 16 Orta Afrika, 9 Sudan, 6 Somali, 5 Togo, 4 Filistin, 4 Senegal, 2 Eritre ve 1 Suriye uyruklu olmak üzere toplam 47 düzensiz göçmen yakalandı. Yine aynı bölgede saat 01.30 sıralarında bir başka lastik bot durduruldu. İçerisindeki aralarında çok sayıda çocuğun da bulunduğu, 36 Afganistan ve 4 İran uyruklu olmak üzere toplam 40 düzensiz göçmen yakalandı. Her iki operasyonda yakalanan 87 kaçak göçmenin işlemlerinin tamamlanmasının ardından İzmir Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderileceği öğrenildi.

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