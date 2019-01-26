İzmir Karşıyaka'da fırtına nedeniyle ağaçlar devrildi
İzmir'de etkili olan yağış ve fırtına hayatı olumsuz etkiledi.
- AA
Karşıyaka ilçesine bağlı Aksoy Mahallesi'nde yağış ve fırtınanın etkisiyle bazı çam ağaçları, apartmanların üzerine devrildi.
İtfaiye ve polis ekipleri, uyarı bantları çekerek, ağaçların devrildiği sokaklara girişleri kapattı.
Mahalle sakini 35 yaşındaki Orçun Yılmaz, yağmur ve fırtınanın etkisiyle sokaklarında devrilen ağacın, bugün ekiplerce kaldırılacağını söyledi.
Öte yandan, Karşıyaka'da deniz yükselmesi sonucu dün akşam saat 20.50 itibarıyla durdurulan Yunuslar ve Alaybey arasındaki tramvay seferleri sabah saatlerinde yeniden başladı.
Kentte yağmurdan etkilenen yerlerin başında gelen Kordon'da ise esnaf, müşterilerinin su birikintilerinden zarar görmemesi için dubalı önlem aldı.
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.