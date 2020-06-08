İSTANBUL 26°C / 17°C
Parçalı bulutlu, güneşli
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    6,7928
  • EURO
    7,6746
  • ALTIN
    370.714
  • BIST100
    109637
  • Haberler
  • >
  • Yaşam
  • >
  • İzmir polisinden, yoğun sosyal mesafe ve maske mesaisi
Yaşam

İzmir polisinden, yoğun sosyal mesafe ve maske mesaisi

İzmirli vatandaşlar, sokağa çıkma kısıtlamasının olmadığı ilk hafta sonunda kentin birçok noktasında dışarı çıktı. İzmir polisi ise var olan denetimlerini artırarak, vatandaşlara sosyal mesafe kurallarına uyması ve maske takmaları konusunda uyarılarda bulundu.

IHA08 Haziran 2020 Pazartesi 20:10 - Güncelleme: 08 Haziran 2020 Pazartesi 20:10
ABONE OL

İzmirli vatandaşlar, sokağa çıkma kısıtlamasının olmadığı ilk hafta sonunda kentin birçok noktasında dışarı çıktı. İzmir polisi ise var olan denetimlerini artırarak, vatandaşlara sosyal mesafe kurallarına uyması ve maske takmaları konusunda uyarılarda bulundu.

Korona virüs (Covid-19) salgını tedbirleri kapsamında bu hafta sonu için sokağa çıkma kısıtlamasının uygulanmaması sebebiyle, İzmir’de bazı vatandaşlar dışarı çıktı. Özellikle Kordon, Alsancak, Karşıyaka sahili gibi yerlerde yer yer kalabalık oluşturan vatandaşlara polis ekipleri uyarılarda bulundu. Asayiş ve motosikletli polis ekipleri, araçlarından anons yaparak, vatandaşlara sosyal mesafe kurallarına uyma ve maske kullanma konusunda uyarılarda bulundu. Polis tarafından sıkı tutulan denetimlerde devriye görevi yapan polis ekipleri; Kordon, Karşıyaka, Mustafa Kemal Bulvarı, Bayraklı sahil bölgelerinin yanı sıra otogarda da vatandaşları uyardı.

Yaklaşık 300 kişiye ceza

Öte yandan, alınan bilgiye göre yoğunluk oluşacağı öngörülen Cuma öğlen saatlerinden itibaren hafta sonu 3 gün boyunca yaklaşık 300 kişiye sosyal mesafe kurallarına uymamaktan idari para cezası uygulandı. İzmir polisi, denetimleri artırarak kontrollerine devam ediyor.

Bakan önemli gelişmeyi duyurdu: Virüsün tedavisinde kullanılacak

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.