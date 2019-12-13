14°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,8128
  • 6,4628
  • 275.215
  • 110477
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

YAŞAM

  1. Haberler
  2. Yaşam

İzmir Tire'de 29 yaşındaki genç, sokak ortasında öldürüldü

İzmir'in Tire ilçesinde, kimliği belirsiz kişi tarafından sokak ortasında tabancayla vurulan Erdal Kıran (29), yaşamını yitirdi. Kaçan saldırganın yakalanması için çalışma başlatıldı.

  • DHA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Olay, saat 18.00 sıralarında Tire'deki Atatürk Caddesi'nde meydana geldi. Çarşıda yürüyen Erdal Kıran'a yaklaşan kimliği henüz belirlenemeyen kişi, bir anda tabancasını çıkarıp, 9 el ateş etti. Kıran vücuduna isabet eden kurşunlarla kanlar içinde yere yığıldı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edilirken, saldırgan kaçtı Çevredekilerin yardıma koştuğu Kıran, sağlık görevlilerince yapılan ilk müdahalesinin ardından Tire Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedaviye alınan Erdal Kıran doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı. 
 
Tire Emniyet Müdürlüğü ekipleri olay yerinde yaptıkları incelemenin ardından, saldırganın yakalanması için çalışma başlattı.

Bakan Kurum: Projelerimizi sahada hızlı bir şekilde başlattık

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Bakanlık açıkladı! Sınır dışı edildiler

Bakanlık açıkladı! Sınır dışı edildiler

Orman yangınları nedeniyle ülkede kırmızı alarm verildi

Orman yangınları nedeniyle ülkede kırmızı alarm verildi

Bir ülke daha ayaklandı! Avrupa'da bir patlak daha

Bir ülke daha ayaklandı! Avrupa'da bir patlak daha

Diyarbakır'daki mitinge yapılan saldırının faillerine müebbet

Diyarbakır'daki mitinge yapılan saldırının faillerine müebbet

Kaybolmuşlardı... 13 ay sonra bulundular

Kaybolmuşlardı... 13 ay sonra bulundular

Görüntüler dehşete düşürmüştü... Bakımevi hakkında soruşturma

Görüntüler dehşete düşürmüştü... Bakımevi hakkında soruşturma

Dünya devlerinin ticaret savaşında yumuşama!

Dünya devlerinin ticaret savaşında yumuşama!

İBB '15 gün' dedi ama engellilerin çilesi devam ediyor

İBB '15 gün' dedi ama engellilerin çilesi devam ediyor
 

POPÜLER HABERLER

İletişim Başkanlığı terör örgütü PYD/YPG´nin gerçek yüzünü anlatan film hazırladı

İletişim Başkanlığı terör örgütü PYD/YPG´nin gerçek yüzünü anlatan film hazırladı

UFO ile ilgili karanlık gerçekler

UFO ile ilgili karanlık gerçekler

Mısır'daki antik Armana kentinde ilginç keşif

Mısır'daki antik Armana kentinde ilginç keşif

1890'lı yıllarda kurduğu düzenekle insanları böyle görüntüledi

1890'lı yıllarda kurduğu düzenekle insanları böyle görüntüledi

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA