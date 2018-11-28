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İzmir-Aydın otoyolundaki Selatin Tüneli'nde tır devrildi

İzmir-Aydın Otoyolu'nda bulunan 75. Yıl Selatin Tüneli'nde devrilen tırın sürücüsü yaralandı, tünel içinde devam eden çalışmalar nedeniyle İzmir yönüne ulaşım sağlanamıyor.

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Alınan bilgiye göre, Aydın'dan İzmir istikametine giden sürücüsü  öğrenilemeyen 35 PGD 79 plakalı tır, Belevi mevkisinde bulunan 3 kilometre  uzunluğundaki 75. Yıl Selatin Tüneli'nin çıkışına 500 metre kala devrildi.
 
Yaralanan sürücü ambulansla Selçuk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
 
Tünel içinde süren çalışmalar nedeniyle otoyolda İzmir yönüne ulaşım  durdu.
 
Yolu trafiğe açmak için başlatılan çalışma sürüyor.

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