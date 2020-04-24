IHA 24 Nisan 2020 Cuma 14:59 - Güncelleme: 24 Nisan 2020 Cuma 14:59

Ormanlara verdiği zarar nedeniyle bilinen çam kese böcekleriyle mücadele sürüyor. Bu kapsamda, İzmir Orman Bölge Müdürlüğü Orman Zararlıları ile Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından laboratuvar ortamında terminatör böcekler üretildi. Üretilen 2 bin 345 adet böcek, Aliağa Orman İşletme Şefliği işçileri tarafından ormana bırakıldı.

Öte yandan, Foça ilçesi Yeniköy Mahallesi yakınlarındaki bin 200 dekarlık orman alanında gerçekleşen çalışmalar kapsamında da, aynı bölgede 3 adet tel kafes ve 1 adet adacık da tesis edildi.