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Yaşam

İzmir'de 2 bin 345 adet terminatör böcek ormana bırakıldı

İzmir Orman Bölge Müdürlüğü, Aliağa ormanlarında ağaçlara zarar veren çam kese böceklerinin doğal düşmanı olan 2 bin 345 adet terminatör böceğini doğaya saldı.

IHA24 Nisan 2020 Cuma 14:59 - Güncelleme: 24 Nisan 2020 Cuma 14:59
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Ormanlara verdiği zarar nedeniyle bilinen çam kese böcekleriyle mücadele sürüyor. Bu kapsamda, İzmir Orman Bölge Müdürlüğü Orman Zararlıları ile Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından laboratuvar ortamında terminatör böcekler üretildi. Üretilen 2 bin 345 adet böcek, Aliağa Orman İşletme Şefliği işçileri tarafından ormana bırakıldı.

Öte yandan, Foça ilçesi Yeniköy Mahallesi yakınlarındaki bin 200 dekarlık orman alanında gerçekleşen çalışmalar kapsamında da, aynı bölgede 3 adet tel kafes ve 1 adet adacık da tesis edildi.

Kelebeğe dönüşmek için yola çıktılar!

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