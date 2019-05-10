İzmir'de 2 gencin sır ölümünde korkunç gerçek ortaya çıktı

Olay, Konak ilçesi Güzelyalı Mahallesi 34 Sokak'taki evde meydana geldi. Su satışı yapan bir iş yerinde dağıtım yaparak geçimini sürdüren 25 yaşındaki bekar olduğu öğrenilen Efecan Balbay, sabah işe gitmeyince patronu merak etti. Telefona cevap vermeyen Balbay'ın iş yeri yakınındaki evine giden patronu, kapıyı açıp girince korkunç manzarayla karşılaştı. İş yeri sahibi çalışanı Efecan Balbay ile onun arkadaşı Semih Erdoğan Köse'yi ölü olarak buldu. İhbar üzerine adrese, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, silahla vurulduğu belirlenen Balbay ve Köse'nin yaşamını yitirdiği saptandı. Gençlerin cesetleri, yapılan incelemenin ardından otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

ARKADAŞINI ÖLDÜRDÜ, PİŞMANLIK DUYUP İNTİHAR ETTİ

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, gençlerin ölümüyle ilgili soruşturma başlattı. Yapılan araştırmada Efecan Balbay ile ev arkadaşı Semih Erdoğan Köse'nin henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma yaşadıkları ve tartışmanın kısa sürede kavgaya dönüşmesi üzerine olayın yaşandığı belirlendi. Öfkesine yenilen Efecan Balbay'ın silahıyla arkadaşı Semih Erdoğan Köse'yi vurduğu, ardından cinayetten dolayı büyük bir pişmanlık duyunca aynı silahla intihar ederek hayatına son verdiği ortaya çıktı. Balbay'ın intihar etmeden önce herhangi bir intihar notu bırakmadığı öğrenilirken, polis ekipleri gençler arasında tartışmanın neden çıktığını araştırıyor. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

(Sabah)