19°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 6,1311
  • 6,8922
  • 253.332
  • 88.736
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

YAŞAM

  1. Haberler
  2. Yaşam

İzmir'de 2 gencin sır ölümünde korkunç gerçek ortaya çıktı

İzmir'in Konak ilçesinde ölü bulunan 25 yaşındaki Efecan Balbay ile 24 yaşındaki arkadaşı Semih Erdoğan Köse'nin ölümüyle ilgili sır perdesi aralandı. Efecan Balbay'ın tartıştığı ev arkadaşı silahla vurduktan sonra intihar ettiği ortaya çıktı. Fanatik Göztepe taraftarı olan iki arkadaşın ölümü yakınlarını yasa boğdu.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Olay, Konak ilçesi Güzelyalı Mahallesi 34 Sokak'taki evde meydana geldi. Su satışı yapan bir iş yerinde dağıtım yaparak geçimini sürdüren 25 yaşındaki bekar olduğu öğrenilen Efecan Balbay, sabah işe gitmeyince patronu merak etti. Telefona cevap vermeyen Balbay'ın iş yeri yakınındaki evine giden patronu, kapıyı açıp girince korkunç manzarayla karşılaştı. İş yeri sahibi çalışanı Efecan Balbay ile onun arkadaşı Semih Erdoğan Köse'yi ölü olarak buldu. İhbar üzerine adrese, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, silahla vurulduğu belirlenen Balbay ve Köse'nin yaşamını yitirdiği saptandı. Gençlerin cesetleri, yapılan incelemenin ardından otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.
 
ARKADAŞINI ÖLDÜRDÜ, PİŞMANLIK DUYUP İNTİHAR ETTİ
 
Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, gençlerin ölümüyle ilgili soruşturma başlattı. Yapılan araştırmada Efecan Balbay ile ev arkadaşı Semih Erdoğan Köse'nin henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma yaşadıkları ve tartışmanın kısa sürede kavgaya dönüşmesi üzerine olayın yaşandığı belirlendi. Öfkesine yenilen Efecan Balbay'ın silahıyla arkadaşı Semih Erdoğan Köse'yi vurduğu, ardından cinayetten dolayı büyük bir pişmanlık duyunca aynı silahla intihar ederek hayatına son verdiği ortaya çıktı. Balbay'ın intihar etmeden önce herhangi bir intihar notu bırakmadığı öğrenilirken, polis ekipleri gençler arasında tartışmanın neden çıktığını araştırıyor. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.
 
(Sabah)

Yeni protez bacağıyla dans etti, mutluluğunu milyonlar izledi

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

MEB'den Cumhuriyet tarihinde bir ilk

MEB'den Cumhuriyet tarihinde bir ilk

'Terör örgütü PKK o bölgeyi ele geçirmek istiyor'

'Terör örgütü PKK o bölgeyi ele geçirmek istiyor'

İlk defa görüntülendi: Burada yaşaması imkansız

İlk defa görüntülendi: Burada yaşaması imkansız

Anneler Gününde FLO indirimi

Anneler Gününde FLO indirimi

İlk adım atıldı, Türk karasularına girince müdahale edilebilecek

İlk adım atıldı, Türk karasularına girince müdahale edilebilecek

ABD TV'si iddia etti: İran yeniden başladı

ABD TV'si iddia etti: İran yeniden başladı

Gelinine ömür boyu hapsi duydu, mahkemeye teşekkür etti

Gelinine ömür boyu hapsi duydu, mahkemeye teşekkür etti

6 gün sonra gelen haberle yıkıldılar... Baba-kızın zor sınavı

6 gün sonra gelen haberle yıkıldılar... Baba-kızın zor sınavı
 

POPÜLER HABERLER

Muştalı sürücü dehşeti

Muştalı sürücü dehşeti

İşte efsane savaş gemisi Bismarck'ın hikayesi

İşte efsane savaş gemisi Bismarck'ın hikayesi

Game of Thrones'taki Starbucks bardağının reklam değeri belli oldu

Game of Thrones'taki Starbucks bardağının reklam değeri belli oldu

Nedeni şaşırtacak... 24 yıldır garajdan çıkartmıyor...

Nedeni şaşırtacak... 24 yıldır garajdan çıkartmıyor...

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA