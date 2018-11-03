Son Dakika Haberleri 3

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

YAŞAM

  1. Haberler
  2. Yaşam

İzmir'de 27 düzensiz göçmen yakalandı

İzmir'in Dikili ilçesi açıklarında yasa dışı yollarla Yunanistan'a geçmeye çalışan 27 düzensiz göçmen yakalandı.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Dikili ilçesi Madran Çayı mevkisi açıklarında içerisinde kadın ve çocukların da bulunduğu lastik botu tespit etti. Ekiplerce durdurulan bottaki 25 Afganistan ve 2 Suriye uyruklu olmak üzere toplam 27 düzensiz göçmen gözetim altına alındı. Dikili Limanı'nda işlemleri tamamlanan 27 kişi, İl Göç İdaresi Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank duyurdu: HGK-82, ilk test atışını başarıyla tamamladı

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank duyurdu: HGK-82, ilk test atışını başarıyla tamamladı

Teknoloji devleri saatte ne kadar kazanıyor?

Teknoloji devleri saatte ne kadar kazanıyor?

E-Devlet'ten yeni hizmet! Milyonlarca kitaba tek tuşla erişim imkanı geldi

E-Devlet'ten yeni hizmet! Milyonlarca kitaba tek tuşla erişim imkanı geldi

Sosyal medyada günün en çok paylaşılan fotoğrafları

Sosyal medyada günün en çok paylaşılan fotoğrafları

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA