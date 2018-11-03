İzmir'de 27 düzensiz göçmen yakalandı

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Dikili ilçesi Madran Çayı mevkisi açıklarında içerisinde kadın ve çocukların da bulunduğu lastik botu tespit etti. Ekiplerce durdurulan bottaki 25 Afganistan ve 2 Suriye uyruklu olmak üzere toplam 27 düzensiz göçmen gözetim altına alındı. Dikili Limanı'nda işlemleri tamamlanan 27 kişi, İl Göç İdaresi Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.