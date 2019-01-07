İzmir'de 36 saatlik su kesintisi İzmir'de, Gaziemir ve Buca ilçelerinin tamamının yanı sıra Karabağlar, Balçova, Konak ile Menderes ilçelerinin bazı mahallelerine, 9 Ocak Çarşamba saat 21.00'den itibaren 36 saat boyunca su verilemeyecek.