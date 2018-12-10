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İzmir'de 44 düzensiz göçmen yakalandı

İzmir'in Dikili ilçesi açıklarında 44 düzensiz göçmen yakalandı.

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Madra Çayı önlerinde devriye gezen sahil güvelik botu, şişme botu durdurdu. Botta yasa dışı yollardan Yunanistan'a geçmeye çalışan 43'ü Afganistan ve biri İran uyruklu 44 düzensiz göçmen yakalandı. 21'i çocuk, 12'si kadın 44 düzensiz göçmen, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

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