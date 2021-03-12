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Yaşam

İzmir'de 51 göçmen 2 organizatör yakalandı

İzmir'de bir yelkenli teknede 51 kaçak göçmen ile 2 organizatör yakalandı.

DHA12 Mart 2021 Cuma 20:46 - Güncelleme: 12 Mart 2021 Cuma 20:46
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İzmir'in Çeşme ilçesi açıklarındaki bir teknede, yasa dışı yollarla yurt dışına gitmeye çalışan 51 kaçak göçmen ile organizatör oldukları öne sürülen Ukraynalı 2 kişi yakalandı.

İzmir İl Jandarma Komutanlığı, Sahil Güvenlik Ege Deniz Bölge Komutanlığı ve MİT Bölge Başkanlığı'nca koordineli olarak yürütülen çalışmalar kapsamında, yelkenli bir teknenin yasa dışı yollarla yurt dışına kaçak göçmen götüreceği tespit edildi. İtalya rotasında durdurulan teknede, 51 kaçak göçmen ile organizatör oldukları öne sürülen Ukraynalı 2 kişi yakalandı. Kaçak göçmenlerin İl Göç İdaresi'ne gönderileceği öğrenilirken, Ukraynalı 2 şüpheli, gözaltına alındı.

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