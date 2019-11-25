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İzmir’de 61 kaçak göçmen yakalandı

İzmir'in Çeşme ve Dikili ilçelerinde Sahil Güvenlik ekiplerince 61 kaçak göçmen yakalandı.

  • İHA
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Edinilen bilgiye göre, Çeşme'nin Karaabdullah Burnu ve Seferihisar’ın Salihleraltı açıklarında Sahil Güvenlik ekipleri ihbar üzerine hareketli iki lastik botu durdurdu.
 
Ekipler, botlardaki yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu Afganistan uyruklu 61 kaçak göçmeni yakaladı. Yakalanan 61 kaçak göçmen, kimlik tespit işlemleri sonrası İzmir İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.
 

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