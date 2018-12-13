İzmir'de 8 düzensiz göçmen yakalandı
İzmir'in Seferihisar ilçesi açıklarında 8 düzensiz göçmen yakalandı.
- AA
Sahil güvenlik helikopteri, Sığacık açıklarında lastik şişme bot içerisinde bir grup bulunduğunu tespit etti. Görevlendirilen sahil güvenlik ekibinin durdurduğu lastik bottaki biri kadın 8 Afganistan uyruklu yakalandı. Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.
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