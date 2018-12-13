İzmir'de 8 düzensiz göçmen yakalandı

Sahil güvenlik helikopteri, Sığacık açıklarında lastik şişme bot içerisinde bir grup bulunduğunu tespit etti. Görevlendirilen sahil güvenlik ekibinin durdurduğu lastik bottaki biri kadın 8 Afganistan uyruklu yakalandı. Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.