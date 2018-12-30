İzmir'de 88 düzensiz göçmen yakalandı

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Madra Çayı önlerinde 2 lastik botta bir grup düzensiz göçmen olduğu ihbarı üzerine harekete geçti.

Botları durduran ekipler, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu Afganistan ve İran uyruklu 88 kişiyi yakaladı.

Kıyıya çıkarılan göçmenlerin, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderileceği öğrenildi.