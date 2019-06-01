İzmir'de akılalmaz olay: Silah kurtardı

İzmir'de yaşayan 29 yaşındaki Doğukan Bilvar, sürekli tehdit ve şiddet yüzünden boşanmak üzere olduğu evi terk eden eşi Mutlu Bilvar'ı öldürmek istedi. Evi terk eden eşinin yerini bir yakınını tehdit ederek öğrenip bulunduğu eve gelen gözü dönmüş koca Doğukan Bilvar, silahını arka arkaya üç kez ateşledi, bu mermilerden biri evden bahçeye kaçmaya çalışan karısının ayağına denk geldi. Eşine ağza alınmayacak sözler ve hakareter savuran Doğukan Bilvar, silahı 4. kez ateşledi. Kendisini terk eden ve boşanmak isteyen 5 yıllık karısını öldürecekti.

Ancak olağanüstü bir şey oldu ve silah tutukluk yaptı. Arka arkaya tetiğe dokundu ancak silah ateşlemedi.

Bunu fırsat bilen genç kadın bahçe duvarından yan komşunun bahçesine atlayıp kaçmayı ve hayatta kalmayı başardı.

5 YILLIK EVLİLER

Akıl almaz olay geçtiğimiz gün öğle saatlerinde Konak Gültepe 2706 sokak 35 numaralı evde yaşandı. İddiaya göre 5 yıl önce evlenen Mutlu Bilvar ile Doğukan Bilvar arasında şiddetli geçimsizlik yüzünden tartışma çıktı. Sürekli olarak eşinin şiddetine ve hakaretlerine maruz kalan Mutlu Bilvar, evi terk etti. Ancak eşine yerini söylemediği gibi cep telefonunu da kapattı ve hattını iptal etti. Eşine hiç bir türlü ulaşamayan öfkeli koca Doğukan Bilvar çılgına döndü.

HALASININ EVİNİ BASTI

Eşinin gizlendiği evi arayan gözü dönmüş koca, karısının halasının evinde olduğunu öğrendi. Hemen eline silahı alan Doğukan Bilvar, eşinin halasının evini bastı. Tek katlı evin kapısının açık olmasını fırsat bilen ve içeri dalan Doğukan Bilvar, karşısında karısını görünce dehşet saçtı. Bilvar, silahına davranarak evin girişinde salonda oturan eşi ve dayısı O.A'ya ardarda 3 el ateş etti. Bu mermilerden biri karısının ayağına denk gelirken, diğer ikisi boşa gitti. Salondan diğer odaya ve bahçeye kaçan eşinin peşinden giden cani koca Bilvar, "Neden kaçtın?" diye bağırıp küfür ve hakaretler etmeye başladı.

SİLAH TUTUKLUK YAPTI

Evde dehşet dolu dakikalar yaşanırken, kontrolden çıkan Doğukan Bilvar, elindeki silahı dördüncü kez ateşlediğinde mucize gibi olay yaşandı. Silahını eşine doğrultan ve dördüncü kez tetiğe basan Doğukan Bilvar'ın elindeki silah tutukluk yaptı. Bunun üzerine ölümden dönen Mutlu Bilvar, bahçeden diğer komşuya kaçarak canını kurtardı.



Daha sonra silahın tekrar tekrar tutukluk yapmasıyla çevredekiler araya girdi. İhbar üzerine olay yerine polis geldi ve Doğukan Bilvar'ı yakaladı. Mutlu Bilvar ise yakınları tarafından hastaneye kaldırıldı.

CANİ KOCA GÖZALTINDA

Vatandaşların ve çevre sakinlerinin ihbarı sonrası olay yerine gelen 112 acil servis ekipleri ayağından yaralanan talihsiz kadını tedavisinin yapılması için hastaneye kaldırırken, yakalanan koca Doğukan Bilvar ise yaralama ve tehdit suçlarından adliyeye sevk edildi. Olayla ilgili soruşturma devam ederken, silahın tutukluk yapması sonrası hayatta kalan Mutlu Bilvar'ın yakınlarının yanında kalacağı ve şikayetçi olduğu öğrenildi.

(Yeni Asır)