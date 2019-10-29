20°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,7378
  • 6,3588
  • 274.905
  • 99838.3
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

YAŞAM

  1. Haberler
  2. Yaşam

İzmir'de asker selamı veren canlı heykelin rekor denemesi sürüyor

İzmir'de Gündoğdu Meydanı'nda, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ve şehitler için bir rekor denemesi yaparak 24 saatlik canlı heykel gösterisine başlayan performans sanatçısı Yunus İşçi (26), saat 12.00'de 17 saati geride bıraktı. Heykelin canlı olduğunu anlayanlar önce şaşırdı sonra hatıra fotoğrafı çektirdi.

  • DHA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

İzmirli performans sanatçısı Yunus İşçi, Cumhuriyet Bayramı'nın 96'ncı yıl kutlamaları için Gündoğdu Meydanı'nda bir rekora imza atmaya hazırlanıyor. Canlı heykel gösterisine dün saat 19.00'da başlayan İşçi, 24 saat boyunca farklı figürler sergileyerek şehitleri anacak. Gösterisini bugün 19.00'da sonlandıracak Yunus İşçi, İzmirlilerden de yoğun ilgi görüyor.
 
 
Canlı heykelin gösterisi hakkında bilgi veren Mimus Performans Sanatları Atölyesi Koordinatörü Melik Enes, çocuk oyunları, pandomim, sokak sanatları ve canlı heykel gösterileri yaptıklarını belirterek, tiyatronun bölümleri içinde pandomimi daha ön planda tuttuklarını söyledi. Bu sanatı insanlara bir mesaj vermek için tercih ettiklerini anlatan Enes, daha önce Emine Bulut ve Fidan performansları ile farkındalık amaçladıklarını dile getirdi. İzmir'i Türkiye'nin kalbi olarak gördüklerini ifade eden Enes, "İzmirlilerin kalbinde Türk askeri ve Türk efesi gözdedir. Bugün de dünya çapında bir rekor denemesi yapıyoruz. Canlı bir heykelin maksimum performans süresi 15 saat. Şimdi (Saat 12.00'de) 17 saati bitirdik. Bir insanın sadece yarım saat aç ve susuz şekilde ayakta bekleyebilmesi zor iken Yunus, günlerdir meditasyon halinde. Bunu içselleştirmeden yapabilmeniz zaten mümkün değil" dedi.
 
 
Büyük bir ekip olduklarını ve gece saatlerinde zaman zaman zorlandıklarını anlatan Enes, şöyle konuştu:
 
 
"Bizim zorlandığımız anlar oldu fakat büyük bir ekibiz. İkişer saatlik sıraya girdik. Ama kimse buradan ayrılmak istemedi. Biz çadırda dinlendik ama Yunus ayaktayken oturmaktan çekindik. Bu toprağı kanlarıyla sulayan aziz şehitlerimiz için böyle bir şey yapıyoruz. Bu az bile. Vatan bizim. Başka gideceğimiz bir yer yok. Yunus'a ihtiyaçlarını gidermesi için karavan şeklinde örtü getirdik. Herhangi bir mola vermedi. Görenler onu maket sanıyor. Tam o sırada başka bir postüre geçince insanlar çığlık atıyor. Ama herkesin tepkisi çok güzel."
 
 
ÖNCE ŞAŞIRDI SONRA POZ VERDİ
 
 
Canlı heykeli görünce hatıra fotoğrafı çektirmek için yanında poz veren Nuray Paşa, bu gösteriyi daha önceden duyduğunu ancak heykel sandığını belirterek, "Ben maket sanmıştım. Canlı heykel olduğunu görünce şaşırdım. Çok duygulandım. Askerlerimize Allah'tan başarılar diliyorum. İnşallah barış olur, güzellik olur Türkiyemiz cennet olur" dedi.
 

Havadan görüntülendi... İşte Bağdadinin öldürüldüğü yer

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Bursa'da DEAŞ operasyonu: 26 gözaltı

Bursa'da DEAŞ operasyonu: 26 gözaltı

Meryem Uzerli’nin Seçtikleri

Meryem Uzerli’nin Seçtikleri

Bu tarihlere dikkat! Sağanak yağış geliyor

Bu tarihlere dikkat! Sağanak yağış geliyor

Cenevre'den önemli Suriye toplantısı: Yarın bir araya gelecekler

Cenevre'den önemli Suriye toplantısı: Yarın bir araya gelecekler

Feci olay! Ceza yedikten yarım saat sonra dehşeti yaşadı

Feci olay! Ceza yedikten yarım saat sonra dehşeti yaşadı

İki şehir 'sınır' yüzünden birbirine girmişti! Valilikten açıklama geldi

İki şehir 'sınır' yüzünden birbirine girmişti! Valilikten açıklama geldi

Akılalmaz olay! Sigara kaçakçıları polis çıktı  

Akılalmaz olay! Sigara kaçakçıları polis çıktı  

Kavrulmuş sarımsak her derde deva

Kavrulmuş sarımsak her derde deva
 

POPÜLER HABERLER

MSB´den anlamlı ´29 Ekim´ paylaşımı

MSB´den anlamlı ´29 Ekim´ paylaşımı

Türkiye Cumhuriyeti 96 yaşında

Türkiye Cumhuriyeti 96 yaşında

Mucize insanlar! Kıl payı...

Mucize insanlar! Kıl payı...

Türk Kahvesi hakkında az bilinen gerçekler

Türk Kahvesi hakkında az bilinen gerçekler

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA