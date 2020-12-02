İSTANBUL 8°C / 6°C
Parçalı bulutlu, güneşli
02 Aralık 2020 Çarşamba / 16 RebiülAhir 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    7,8274
  • EURO
    9,4423
  • ALTIN
    460.184
  • BIST100
    1338.17
  • Haberler
  • >
  • Yaşam
  • >
  • İzmir'de baraj suları altında kalan köyün kalıntıları ortaya çıktı
Yaşam

İzmir'de baraj suları altında kalan köyün kalıntıları ortaya çıktı

İzmir'de, doluluk oran düşen Tahtalı Barajı'nda sular altında kalan köyün kalıntıları ortaya çıktı.

AA02 Aralık 2020 Çarşamba 13:24 - Güncelleme: 02 Aralık 2020 Çarşamba 13:25
ABONE OL

Yaz ve sonbaharda az yağış alan İzmir'de, kente içme suyu sağlayan barajların su hacmi önemli seviyede azalmasıyla Tahtalı Barajı'nda da su seviyesi düştü.

Geçen yılın aralık ayında yüzde 65 civarında doluluk oranına sahip barajda bu rakam yüzde 35 olarak kayıtlara geçti.

Barajdaki su oranın düşmesiyle sular altında kalan Eski Buruncuk köyünün de kalıntıları gün yüzüne çıktı.

Su altında kalan cami ve minaresi yeniden ortaya çıktı. Cami yakınındaki yıkık binalar içinde midyeler de dikkati çekti.

Bu arada Tahtalı Barajı'nda 2 Aralık itibariyle kullanılabilir su miktarının 101 milyon 663 bin metreküp olduğu öğrenildi.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.