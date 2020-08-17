İzmir'de bilardo salonları yeniden açılıyor

AA 17 Ağustos 2020 Pazartesi 18:31 - Güncelleme: 17 Ağustos 2020 Pazartesi 18:31

İzmir'de bilardo salonları (kafeterya, restoran, kıraathane gibi işletmelerin içerisinde bulunan bilardo masaları dahil) yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında faaliyetlerine yeniden başlayacak.

İzmir Valiliğinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Vali Yavuz Selim Köşger başkanlığında toplanan İl Hıfzısıhha Kurulu, bilardo salonlarında alınması gereken önlemleri belirledi.

Bu çerçevede Kovid­-19 Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberinde yayımlanacak "Kovid-­19 Kapsamında Bilardo Salonlarında Alınması Gereken Önlemler" başlıklı bölümde belirtilen tedbirler uygulanacak.

Umumi Hıfzıssıhha Kurulları kararları doğrultusunda faaliyete başlayacak bilardo salonları haftada en az bir kez denetlenecek.

Tedbirlere uymayanlara idari para cezası verilmesine, aykırılığın durumuna göre kanunun ilgili maddeleri gereğince işlem yapılmasına oy birliğiyle karar verildi.