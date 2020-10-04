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Yaşam

İzmir'de bir binada yangın çıktı

İzmir'in Bayraklı ilçesinde 8 katlı binanın çatısında çıkan yangın panik yarattı.

DHA04 Ekim 2020 Pazar 20:31 - Güncelleme: 04 Ekim 2020 Pazar 20:31
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İzmir'in Bayraklı ilçesinde, 8 katlı binanın çatısındaki restoranın bacasından çıkan yangın endişe yarattı. dumanlar kentin birçok noktasından görülürken, yangın itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü.

Yangın, saat 18.30 sıralarında Adalet Mahallesi Haydar Aliyev Caddesi üzerinde 8 katlı bir apartmanın çatı katında çıktı. İddiaya göre, binanın zemininde bulunan restoranın çatıdaki bacasından henüz belirlenemeyen nedenle dumanlar yükseldi. Kentin birçok noktasından görülen yoğun duman panik yarattı. Çevredekilerin ihbarı üzerine, olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis sevk edildi. Yangının çatıda olması nedeniyle itfaiye ekipleri, açtıkları merdiven ile müdahale etti. Ekiplerin yoğun uğraşları sonucu yangın kontrol altına alınırken, binanın çatısında maddi hasar oluştu.

Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

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