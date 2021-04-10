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Yaşam

İzmir'de bir binanın çatısında yangın çıktı

İzmir'de tarihi binanın çatısında çıkan yangın söndürüldü

AA10 Nisan 2021 Cumartesi 23:27 - Güncelleme: 10 Nisan 2021 Cumartesi 23:27
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İzmir'in Konak ilçesinde 4 katlı tarihi binanın çatısında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, Şehitler Caddesi'ndeki tarihi binanın çatısından alevlerin yükseldiğini görenler, durumu itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi.

Bölgeye ulaşan çok sayıda itfaiye ekibinin müdahalesiyle yangın yaklaşık 1 saatte kontrol altına alındı.

Daha önce iplik fabrikası olarak kullanıldığı belirtilen tarihi binada soğutma çalışmaları sürdürülüyor.

Polis ekiplerince yangının çıkış nedeniyle ilgili soruşturma başlatıldı.

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