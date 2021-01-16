İzmir'de bir çiftlikte yasa dışı yollardan ülkeye getirilen yavru aslan yakalandı

DHA 16 Ocak 2021 Cumartesi 15:36 - Güncelleme: 16 Ocak 2021 Cumartesi 15:36

İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde güvenlik güçleri ile Doğa Koruma Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri, bir çiftliğe operasyon düzenledi. Operasyonda, yasa dışı yollarla ülkeye getirildiği belirlenen 3 aylık yavru aslan ele geçirildi. Aslan yavrusu İzmir Doğal Yaşam Parkı'na getirildi. Karantinaya alınan aslanın genel sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Yavru aslan, yasal prosedür tamamlanıncaya kadar Doğal Yaşam Parkı'nda kalacak.

Çiftlik sahipleri hakkında 'vahşi hayvan ticareti' suçundan işlem başlatıldı.