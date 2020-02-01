İSTANBUL 13°C / 7°C
Parçalı bulutlu, güneşli
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    5,9856
  • EURO
    6,64
  • ALTIN
    304.875
  • BIST100
    119140
Yaşam

İzmir'de bir kişi otomobilde ölü bulundu

İzmir'in Tire ilçesinde, Olgun Özkan (36), otomobilin içerisinde sırtından tabancayla vurularak öldürülmüş halde bulundu.

DHA01.02.2020  23:04 - Güncelleme: 01.02.2020  23:04

Olay, Tire ilçesine bağlı Karateke Mahallesi'nde meydana geldi. 35 ZD 655 plakalı otomobilin içerisinde hareketsiz şekilde duran kişiyi gören belediye işçileri, durumu jandarma ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, otomobilin içerisindeki kişinin öldüğünü belirledi. Ekiplerin yaptığı incelemede, sırtından tabanca ile vurularak öldürüldüğü tespit edilen kişinin Olgun Özkan olduğu belirlendi. Olgun Özkan'ın, Tire'ye bağlı Çayırlı Mahallesi'nde oturduğu ve hayvancılıkla uğraştığı öğrenildi. Özkan'ın cansız bedeni, savcının incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Osmaniye'de aç kalan tilki şehre indi

Öne Çıkan Haberler

İlginizi Çekebilir

Bir dönem sona erdi: Yeni bir çağın şafağındayız
Bir dönem sona erdi: Yeni bir çağın şafağındayız

Bir dönem sona erdi: Yeni bir çağın şafağındayız

BM'deki tarihi konuşmayı hatırlattı: Başkan Erdoğan'a minnettarız
BM'deki tarihi konuşmayı hatırlattı: Başkan Erdoğan'a minnettarız

BM'deki tarihi konuşmayı hatırlattı: Başkan Erdoğan'a minnettarız

Üç ülke anlaştıklarını duyurdu
Üç ülke anlaştıklarını duyurdu

Üç ülke anlaştıklarını duyurdu

Başörtüsüyle bu iş yapılmaz, ter kokuyorsunuz!
Başörtüsüyle bu iş yapılmaz, ter kokuyorsunuz!

Başörtüsüyle bu iş yapılmaz, ter kokuyorsunuz!
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.