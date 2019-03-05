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İzmir'de birlikte yaşadığı kadını av tüfeğiyle öldüren kişi, aynı silahla intihar etti

İzmir'de birlikte yaşadığı kadını, kendisinden ayrılmak istediği gerekçesiyle av tüfeğiyle vurarak öldüren kişi, aynı silahla intihar etti.

  • AA
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Çiğli 8809 Sokak'ta yaşanan olayda Salim Aydın (63), birlikte yaşadığı Ayyuş Çetin'in (53) kendisinden ayrılmak istemesi üzerine kadının oğlu F.F.A'ya aldığı otomobili geri istedi, kendisine ait daireyi de boşaltmalarını istedi.

Çıkan tartışmada Ayyuş Çetin'i av tüfeğiyle vurarak öldüren Salim Aydın, aynı silahla yaşamına son verdi.

Tartışma sırasında evden kaçan F.F.A'nın ihbarıyla olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri geldi.

Eve giren ekiplerin öldüğünü tespit ettikleri şahısların cesetleri, otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumuna götürüldü.

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