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Yaşam

İzmir'de fabrika yangını söndürüldü

İzmir'in Menemen ilçesindeki tekstil baskı fabrikasında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yaklaşık 45 dakikada söndürüldü.

DHA08 Eylül 2020 Salı 19:12 - Güncelleme: 08 Eylül 2020 Salı 19:12
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Yangın, saat 17.30 sıralarında Ulukent Sanayi Bölgesi'ndeki tekstil baskı fabrikasında, iddiaya göre baskı makinesinden çıkan kıvılcımlar nedeniyle çıktı. Alevleri gören fabrika çalışanlarının ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Çok sayıda itfaiye personeli, su sıkarak müdahale ettikleri yangını yaklaşık 45 dakikada söndürdü. Fabrika personeli de itfaiye ekiplerine destek verdi.

Yangında çok sayıda kumaş bobini küle dönerken, iş yeri kullanılmaz hale geldi. Fabrikada meydana gelen toplam hasarın, soğutma çalışmalarının sonlanmasının ardından yapılacak hasar tespit çalışmasıyla belli olacağı kaydedildi.

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