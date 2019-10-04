28°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,6944
  • 6,2544
  • 275.302
  • 103464
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

YAŞAM

  1. Haberler
  2. Yaşam

İzmir'de feci kaza: Anne ile oğlu hayatını kaybetti

İzmir’in Aliağa ilçesinde motosiklet ile kamyonun çarpması sonucu meydana gelen kazada anne ile oğlu hayatını kaybetti.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Kaza, akşam saatlerinde İzmir-Çanakkale karayolu Helvacı Kavşağı’nda meydana geldi. İddiaya göre, İzmir yönünden Aliağa istikametine gitmekte olan M.G. (54) idaresindeki 35 NMN 19 plakalı kamyonla, annesi Şenay Arslan (45) ile birlikte tarladan dönen Nurican Arslan (16) idaresindeki 35 NZM 54 plakalı motosiklet Helvacı Kavşağı’nda çarpıştı. Çarpışma neticesinde anne ve oğlu motosiklet üzerinden savrularak yere düştü. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ekipleri, jandarma ve bölge trafik ekibi sevk edildi. İhbar üzerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde anne ve oğlunun olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Jandarma ekipleri tarafından, kazada yara almayan kamyon şoförü M.G. gözaltına alınırken, cesetler savcının incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere Aliağa Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı. 

TRT World´den Mısır´daki gösterilerin mimarıyla gizli röportaj

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Genelkurmay Başkanı Güler ABD'li mevkidaşıyla görüştü

Genelkurmay Başkanı Güler ABD'li mevkidaşıyla görüştü

Bakan Varank açıkladı: 700 kişiye iş sağlayacak!

Bakan Varank açıkladı: 700 kişiye iş sağlayacak!

Diyarbakır'da eylem hazırlığındaki iki terörist yakalandı

Diyarbakır'da eylem hazırlığındaki iki terörist yakalandı

Kebap severler dikkat! Ucuz kebabın içine bakın ne koyuyorlar

Kebap severler dikkat! Ucuz kebabın içine bakın ne koyuyorlar

Fenerbahçe-Antalyaspor CANLI

Fenerbahçe-Antalyaspor CANLI

İspanya ABD'ye tepki: Tüm silahlarımızla kendimizi savunacağız

İspanya ABD'ye tepki: Tüm silahlarımızla kendimizi savunacağız

O görüntülere tepki yağmıştı! Soruşturma başlatıldı

O görüntülere tepki yağmıştı! Soruşturma başlatıldı

Irak'ta sular durulmuyor!

Irak'ta sular durulmuyor!
 

POPÜLER HABERLER

Vicdansız sürücü dehşet saçtı! Bebeğiyle bekleyen babaya çarptı ve...

Vicdansız sürücü dehşet saçtı! Bebeğiyle bekleyen babaya çarptı ve...

Etnospor'dan nefes kesen görüntüler

Etnospor'dan nefes kesen görüntüler

Arslantepe'de bulundu! Tam 5700 yıllık

Arslantepe'de bulundu! Tam 5700 yıllık

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA