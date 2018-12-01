Bornova Büyükpark'ta buluşan engeliler ve aileleri, "Dostlar kromozom saymaz", "Bize engel olmayın", "Hepimiz aynı hayattayız", "Farkındayız" ve "Bize engel olmayın" yazılı pankartlar taşıdı, şarkılar ve marşlar eşliğinde Süvari Caddesi'nden Nikah Sarayı'na kadar "Birlikteyiz Farkındayız Engelsiz Yürüyüşü" gerçekleştirdi.

Nikah sarayında engellilerin sunduğu müzik ve dans gösterilerinin ardından Bornova Belediyesince hizmete açılan ve down sendromlu bireylerin çalıştığı Down Kafe'nin 3. kuruluş yıl dönümü kutlaması yapıldı.

Bornova Belediye Başkanı Olgun Atila, Dünya Engelliler Günü'nde farkındalık etkinliği hazırlamak istediklerini ve engellerin ortadan kalkmasını hedeflediklerini söyledi.

Çağdaş Görmeyenler Derneği Genel Başkan Yardımcısı ve Herkes İçin Turizm Derneği Başkanı Ali Aydoğmuş da asıl engelin düşüncelerden kaynaklandığını belirterek, "Birlikte yaşayabilirsek engeller ortadan kalkar. Engelli bireylerin haklarını insan hakkı perspektifinde kullanmaları, düşüncelerdeki engelin ortadan kalkması için çalışıyoruz." diye konuştu.