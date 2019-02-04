İzmir'de güneşin ardından yağış geliyor

Kent genelinde yarın akşam saatlerinden itibaren çarşamba ve perşembe günleri yağış beklenirken sıcaklıklar da düşecek.

İzmir'de geçen ay etkili olan sağanak yağmur nedeniyle vatandaşlar birçok bölgede güçlük yaşadı. Aşırı yağışlardan dolayı rögarlar taştı, yollar ve alt geçitler su altında kaldı. Yağışlardan en olumsuz yönde etkilenen ise sürücüler oldu. Caddelerdeki su seviyesinin yükselmesi üzerine araçlar yolda kaldı. Bu nedenle trafikte uzun kuyruklar oluştu.

Meteoroloji İşleri 2'nci Bölge Müdürlüğü'nün verilerine göre İzmir'de son 38, Manisa'da ise son 74 yılın en yağışlı ocak ayı yaşandı. 1-24 Ocak 2019 tarihleri arasında Konak'a metrekareye 299.3, Seferihisar'a 320.8, Narlıdere'ye 334.6, Kemalpaşa'ya 405.6, Karşıyaka'ya 182.4, Manisa'ya 309.6, Balıkesir'e 153.2 ve Çanakkale'ye ise 51.5 kilogram yağış düştü.

BAHARDAN KALMA GÜNLER GERİDE KALACAK

Sağanak yağmur nedeniyle evlerinden çıkamayan İzmirliler, geçen Cuma gününden itibaren sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde seyretmesiyle adeta baharı yaşadı. Yarıyıl tatilinin son günlerinde İzmirliler, piknik alanlarına, deniz kenarlarına akın etti, güzel havanın tadını çıkardı. Ancak meteorolojik verilere göre, güzel havanın yerini salı (yarın) gününden itibaren yağışlı ve soğuk hava alacak. Salı akşam saatlerinden itibaren çarşamba ve perşembe günleri sağanak yağmur etkili olacak. Ayrıca fırtınayla birlikte hava sıcaklıkları da düşecek.

İzmir'de hava yarından itibaren hafta boyunca gökgürültülü ve sağanak yağışlı olacak, sıcaklık salı 21, çarşamba 17, perşembe 16, cuma, cumartesi ve pazar 14 derece seyredecek.