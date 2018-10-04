İzmir'de hafif ticari aracın refüje çarpması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, bir kişi de yaralandı

Alınan bilgiye göre, Karşıyaka'dan Bayraklı istikametine seyreden Muzaffer Özbay (38) idaresindeki 35 MLN 28 plakalı hafif ticari araç, Soğukkuyu Kavşağı yakınında kontrolden çıkarak park halindeki 35 NLM 71 plakalı kamyona çarptı.

Çarpmanın etkisiyle savrulan hafif ticari araç, refüje çarparak durabildi. Kazada, sürücü Muzaffer Özbay yaralandı. Aynı araçtaki Hayrettin Özbay (46) ise bulunduğu yerde sıkıştı. İhbar üzerine olay yerine polis, 112 Acil Servis ve itfaiye acil kurtarma sağlık (AKS) ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin yaptığı incelemede, Hayrettin Özbay'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Ceset, otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi. Sağlık ekiplerince Çiğli Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.