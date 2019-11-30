Alınan bilgiye göre, çok sayıda hırsızlık suçundan aranan ve hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan S.B'nin Ödemiş ilçesinden trenle Basmane Garına geleceği yönünde ihbar alan polis ekipleri, istasyonda önlem aldı.

S.B'yi trenden indikten sonra bir süre takip eden ekipler, düzenlediği operasyonla kadını yakaladı.

Nöbetçi sulh ceza mahkemesine sevk edilen S.B, tutuklanarak cezaevine gönderildi.