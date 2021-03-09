İzmir'de kaçak göçmenler kurtarıldı

DHA 09 Mart 2021 Salı 19:59 - Güncelleme: 09 Mart 2021 Salı 19:59

İzmir'in Dikili ilçesinde, jandarma ekiplerinin durdurduğu kamyonette 25 kaçak göçmen yakalandı. Organizatör olduğu belirlenen 1 kişi ise çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, göçmen kaçakçılığının önlenmesi için yaptığı çalışma kapsamında Çanakkale'den İzmir'e kaçak göçmen getirileceği bilgisini aldı. İhbar üzerine harekete geçen Dikili İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Bahçeli Mahallesi Madra mevkisinde A.E'nin kullandığı kamyoneti durdurdu. Ekiplerin araçta yaptığı aramada 24 Somali, 1 Güney Afrika uyruklu 25 kaçak göçmeni yakaladı. Kaçak göçmenler İl Göç İdaresi Geri Gönderim Merkezine gönderilirken, organizatör olduğu ileri sürülen A.E. ise gözaltına alında. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen A.E., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.