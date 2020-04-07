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Yaşam

İzmir'de kamyon ile otomobil çarpıştı: 1 ölü

İzmir'in Aliağa ilçesinde Çanakkale-İzmir kara yolu üzerinde otomobil ile kamyonun çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi hayatını kaybetti.

İHA07 Nisan 2020 Salı 22:17 - Güncelleme: 07 Nisan 2020 Salı 22:17
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Kaza akşam saatlerinde Yurttaşlar Kavşağı’nda meydana geldi. İddiaya göre, Aliağa yönünden İzmir istikametine gitmekte olan Onur Avcı (34) idaresindeki 45 LV 255 plakalı otomobil, kavşakta M.İ. (42) yönetimindeki 35 AGG 029 plakalı kamyonla çarpıştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, 110 AKS, polis ve bölge trafik ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, sürücü Onur Avcı’nın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekipleri kazadan yara almadan kurtulan kamyon şoförünü M.İ.’yi gözaltına alınırken, Avcı’nın cansız bedeni savcının incelemesinin ardından Aliağa Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.

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