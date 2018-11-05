İzmir'de kamyon yolcu minibüsüne çarptı: 13 yaralı
İzmir'in Menderes ilçesinde kamyonun şehir içi yolcu taşımacılığı yapan minibüse çarpması sonucu ilk belirlemelere göre 13 kişi yaralandı.
- AA
Alınan bilgiye göre, Atatürk Caddesi'nde yolcu almak için duran 35 M 9511 plakalı minibüse, henüz sürücüsü tespit edilemeyen İZSU'ya ait 35 U 0991 plakalı kamyon arkadan çarptı. Kazada, ilk belirlemelere göre 3'ü ağır 13 kişi yaralandı. Yaralılar, 112 Acil Servis ambulanslarıyla çeşitli hastanelere kaldırıldı.
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