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İzmir'de koku sızıntısını gaz kaçağı sanan vatandaşlar evlerini boşalttı

İzmir'in Karşıyaka ilçesinde İZMİRGAZ'a ait bir istasyonda meydana gelen arıza nedeniyle havaya sızan kokulandırma maddesini gaz kaçağı sanan vatandaşlar evlerini boşalttı.

  • AA
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İZMİRGAZ'a ait Örnekköy Mahallesi'ndeki bir istasyonda meydana gelen arıza nedeniyle kokulandırma maddesi havaya sızdı.

Rüzgarında etkisiyle Örnekköy ve Yeni Girne mahallelerinde etki olan kokuyu doğal gaz kaçağı sanan vatandaşlar, soğuk havaya rağmen açık alanlara çıkarak durumu yetkililere bildirdi. Bazı vatandaşların ise doğal gaz kokusundan etkilenmemek için maske taktığı görüldü.

Bölgeye gelen polis, İZMİRGAZ, 112 Acil Servis ve itfaiye ekipleri çevrede inceleme yaptı. Mahalle sakini 60 yaşındaki Yaşar Özpınar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, evinde yatmaya hazırlanırken ağır bir doğal gaz kokusu hissettiğini söyledi.

"Kaçak var diye düşündük"

Hemen dışarı çıktığını belirten Özpınar, "Apartman dışında da koku vardı. Kaçak var diye düşündüm. Mendil olmasına rağmen nefes alamıyorum." dedi. Hamdiye Uğurel de evde televizyon izlediği sırada kokuyu farkettiğini anlattı.

Uğurel, "Tüm apartman sakinleri olarak dışarıya çıktık. Ben hasta olduğum için maske taktım. Kokuyu solumaya devam ediyorum." şeklinde konuştu.

"Gerekli tedbirler alınmıştır"

İZMİRGAZ'dan konuya ilişkin yapılan açıklamada, şehir şebekesinden kaynaklı olarak cadde ve sokaklarda herhangi bir kaçak ya da sızıntı söz konusu olmadığı belirtildi.

Açıklamada, "Örnekköy RMS-A İstasyonumuzdaki kokulandırma ünitesinde meydana gelen teknik bir arızadan dolayı bir miktar kokulandırma maddesi havaya salınmıştır. Ekiplerimiz anında müdahale ederek gerekli tedbirleri almışlardır. Vatandaşlarımızın can ya da mal güvenliğini tehlikeye atacak herhangi bir durum söz konusu değildir." denildi. 

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