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Yaşam

İzmir'de maganda bir kadını yaraladı

İzmir'de tüfekle rastgele ateş açan kişi bir kadını yaraladı.

AA02 Şubat 2021 Salı 00:47 - Güncelleme: 02 Şubat 2021 Salı 00:47
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 İzmir'in Bornova ilçesinde pompalı tüfekle rastgele açılan ateş sonucu bir kadın hafif yaralandı.

Naldöken Mahallesi 1226 Sokak'ta Kudret A, pompalı tüfekle etrafa rastgele ateş açtı.

Tüfekten çıkan saçmalar Ayşe G'nin baldır ve omzuna isabet etti.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Hafif yaralanan kadın, sağlık ekiplerince Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.

Ekiplerce olay yerinde yakalanan şüphelinin üst aramasında kuru sıkı tabanca, şüphelinin evinin bahçesinde yapılan aramada ise pompalı tüfek ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheli işlemeleri için emniyete götürüldü.

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