Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, 1-24 Ocak tarihlerinde İzmir'de metrekareye 299,3 kilogram yağış düştü.

Böylelikle metrekareye 337,8 kilogram yağmurun düştüğü 1981 yılından bu yana İzmir en yağışlı ocak ayını yaşamış oldu.

Aynı dönemde metrekareye 309,6 kilogram yağmurun yağdığı Manisa ise son 74 yılın en yağışlı ocak ayını geçirdi.

Manisa'ya 1945 yılının ocak ayında metrekareye 398,7 kilogram yağmur düşmüştü.

Öte yandan yağışların bölgede 28 Ocak'a kadar devam edeceği, vatandaşların sel, su baskını, yıldırım, çatı uçması ve karbonmonoksit zehirlenmeleri gibi olumsuzluklara karşı tedbirli olmaları istendi.

Mahsur kalan vatandaş jandarma tarafından kurtarıldı

Öte yandan Güzelbahçe'de mahsur kalan bir kişi, jandarma ekipleri tarafından kurtarıldı.

İzmir İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, aşırı yağış nedeniyle bahçesinde mahsur kalan vatandaşın yardım istemesi üzerine kurtarma ekibi gönderildi.

Belediyeye ait iş makinesi yardımıyla mahsur kaldığı yerden çıkartılan vatandaşın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.