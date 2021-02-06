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Yaşam

İzmir'de metruk sinagogun duvarı çöktü

İzmir'in Konak ilçesinde metruk sinagogun duvarının çökmesi sonucu kopan taşlar, yandaki apartmanda oturan bir kişinin yaralanmasına yol açtı.

AA06 Şubat 2021 Cumartesi 17:00 - Güncelleme: 06 Şubat 2021 Cumartesi 17:01
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Sakarya Mahallesi 825. Sokak'taki sinagogun taş duvarı büyük gürültüyle çöktü.

Yapının yanındaki 3 katlı aparmanın bir duvarı, taşlardan zarar gördü. Apartmanın ikinci katında oturan 42 yaşındaki Suphiye Demir yaralandı.

Komşuları tarafından kurtarılan Demir, sağlık ekiplerince Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Demir'in hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ve AFAD ekipleri, duvar taşlarının altında kalan olup olmadığını kontrol etti.

Mahalle sakinleri, yapının yıkılma tehlikesine karşın önlem alınmasını istedi.

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