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Yaşam

İzmir'de narkotik operasyonu

İzmir Emniyet Müdürlüğü tatafından yapılan uyuşturucu operasyonunda 1 kişi tutuklandı.

AA04 Ekim 2020 Pazar 21:17 - Güncelleme: 04 Ekim 2020 Pazar 21:17
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İzmir'in Tire ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 kişi tutuklandı.

Edinilen bilgilere göre, Büyükkemerdere Mahallesi'nde M.A. ve Ö.Ç'nin yasadışı kenevir yetiştirdiği ve sattıkları bilgisi üzerine Tire İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri çalışma başlattı.

Belirlenen adrese yapılan operasyonda, 2 kilo 320 gram kubar esrar ele geçirildi.

Ekiplerce gözaltına alınan şüphelilerden Ö.Ç. savcılıktaki ifadesinin ardından serbest bırakıldı. M.A. ise çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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