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İzmir'de ördek avına çıkan avcıların kayığı battı: 2 ölü

İzmir'in Torbalı ilçesindeki bir gölette, ördek avlamak isterken kayıkları batan 4 kişiden 2'si hayatını kaybetti, 1 kişi yaralı olarak kurtarıldı, 1 kişi ise kayboldu.

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Alınan bilgiye göre, ördek avlamak isteyen Mustafa Ölmez, Erkin Ölmez, Hüseyin Karakuş ve Mesut Zengin, Çaybaşı Mahallesi Sinektepe Ovası mevkisine gitti. Yağmur sularıyla oluşan gölette ördek avlamak isteyen 4 arkadaşın bindiği kayık bir süre sonra battı. Vatandaşların haber vermesinin ardından bölgeye giden AFAD ve İzmir İtfaiye ekipleri 4 kişiyi kurtarma çalışması başlattı. Ekipler, Hüseyin Karakuş'u yaralı olarak kurtarırken, Mustafa ve Erkin Ölmez'in cesedine ulaştı. Karakuş, Torbalı Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Ekipler kayıp olan Zengin'e ulaşmak için gölette arama çalışmasını sürdürüyor. Öte yandan, deniz polisi de bölgeye gelerek arama çalışmalarına katıldı.

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