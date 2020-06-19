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Yaşam

İzmir'de, organize suç örgütüne operasyon: 11 tutuklama

İzmir'de, organize suç örgütüne yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonda 15 kişi gözaltına alındı, adliyeye sevk edilen şüphelilerden 11'i tutuklandı. Şüphelilerden 4'ü ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

DHA19 Haziran 2020 Cuma 00:34 - Güncelleme: 19 Haziran 2020 Cuma 00:34
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Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kentte 'Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma', 'Nitelikli Yağma ve Hürriyeti Tahdit' gibi suç işleyen organize suç örgütüne yönelik çalışma başlattı. Yapılan çalışma kapsamında harekete geçen ekipler, teknik ve fiziki takibin ardından 15 şüphelinin adreslerine eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Savcılık sorgusunun ardından hakim karşısına çıkarılan 15 şüphelinden 11'i tutuklanırken, 4'ü ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

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