İzmir’de otomobil köprüden uçtu: 1 yaralı

IHA 29.12.2019 00:41 - Güncelleme: 29.12.2019 00:41

Kaza, akşam saatlerinde Kyme Antik Kent mevkisinde meydana geldi. Ç.F. idaresindeki 34 BOP 905 plakalı otomobil, ilçe merkezinden limanlar bölgesi istikametine gittiği sırada sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Kyme Köprüsü’nden uçtu. Kazayı görenler, durumu jandarma, itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekiplerine bildirdi. Araç içerisinde sıkışan Ç.F. adlı sürücü, ihbar üzerine gelen itfaiye ekiplerince sıkıştığı otomobilin içerisinde çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi olay yerinde yapılan sürücü Ç.F. Aliağa Devlet Hastanesine kaldırıldı. Hastaneye kaldırılan sürücünün hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.



Öte yandan, otomobil, vinç yardımıyla düştüğü yerden çıkarılırken, jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.